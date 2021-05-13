"Слуги народу" обговорять питання ймовірної відставки Степанова

14 мая 2021, 06:59

Депутатам фракції необхідно домовитися з цього питання, оскільки зараз думки розділилися, заявив Корнієнко.

Депутати фракції Слуга народу на наступному засіданні піднімуть питання можливості відставки глави МОЗ Максима Степанова. Про це заявив перший заступник політсили Олександр Корнієнко в эфірі телеканалу Україна 24 у четвер, 13 травня.

"У нас буде засідання фракції, здається, в понеділок, і ми там усе обговоримо", - уточнив він.

За словами нардепа, думки щодо міністра охорони здоров'я всередині фракції розділилися.

"У нас є частина людей, які гаряче "за" звільнення, частина людей, які не дуже "за", і частина людей, які гаряче "проти". Тому необхідно домовитися", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, народні депутати зібрали необхідні для винесення питання про відставку Степанова 150 голосів.

Як повідомлялося, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков припустив, що парламент розгляне питання про відставку Степанова не раніше 18 травня.