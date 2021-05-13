До Землі летить 118-метровий астероїд

14 мая 2021, 10:14

Діаметр космічного об'єкта дорівнює довжині футбольного поля, проте небезпеки для нашої планети він не несе.

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космосу (NASA) заявило, що в п'ятницю, 14 травня, астероїд 2015 KJ19 наблизиться до Землі на мінімальну відстань в 5,8 мільйона кілометрів. Про це повідомляє Express.

За даними NASA, космічне тіло, розмір якого становить 118 метрів (довжина футбольного поля), рухається з великою швидкістю - 23 кілометри в секунду, або понад 82 тисячі кілометрів на годину.

Астероїд максимально наблизиться до Землі близько 13:04 за Києвом.

При цьому ні розмір космічного тіла, ані його відстань до Землі не становлять загрози для планети, незважаючи на те, що в NASA не вважаються потенційно небезпечними небесні тіла діаметром менш ніж 152 метри або ті, що пролітають на відстані більше 7,55 мільйона кілометрів.