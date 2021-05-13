У Луганській та Закарпатській областях досі не зробили жодного щеплення від коронавірусу другою дозою.

14 мая 2021, 09:22

Найбільше щеплень першою дозою вакцини за добу зробили в Києві (1602), Закарпатській (1337), Донецькій (1233), Львівській (1147) і Хмельницькій (1036) областях. З початку кампанії першу дозу отримали вже 918 162 особи. При цьому в Херсонській області вчора не зробили жодного щеплення від COVID-19.

Серед лідерів за темпами вакцинації другою дозою за добу Київ (647), Київська (498), Полтавська (397), Рівненська (348) і Дніпропетровська (346) області. Повний курс вакцинації отримали 8 358 осіб. При цьому в Луганській та Закарпатській областях досі не зробили жодного щеплення другою дозою.

Також повідомляється, що за добу в Україні зробили 13 739 щеплень вакциною AstraZeneca, 3 125 - препаратом Sinovac Biotech і 553 - Pfizer-BioNTech.

За даними Міністерства охорони здоров'я, щеплення проводилися 237 мобільними бригадами з імунізації і 731 пунктом щеплення. Станом на 13 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 550 017 осіб.

Напередодні повідомлялося, що в Україні майже закінчилася COVID-вакцина AstraZeneca. Цього препарату для першої дози вже немає в пунктах вакцинації в Києві і в 10 областях.