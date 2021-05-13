У Чернігові патрульні під час виїзду на виклик застрелили чоловіка, який напав на них з ножем

15 мая 2021, 07:25

У Чернігові під час виїзду за викликом за фактом домашнього насилля працівники поліції застосували табельну вогнепальну зброю. Чоловік від отриманих поранень помер, повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

На місце події виїхали представники прокуратури, а також слідчі Держбюро розслідувань. Відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

"Розпочато досудове розслідування. За його результатами буде надано правову оцінку діям працівників поліції", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що у поліцію надійшов виклик про домашнє насильство в одній із квартир по вулиці Жабинського. Сусіди почули жіночі крики про допомогу і нібито чоловік погрожував жінці фізичною розправою.

На виклик приїхали два екіпажі патрульної поліції. Оскільки була загроза життю людини, поліцейські ухвалили рішення проникнути до квартири. Підручними засобами відчинили двері та побачили чоловіка, який в обох руках тримав ножі.

Чоловік був агресивний і не реагував на команди патрульних покласти ножі. Після цього він раптово пішов із ножами на правоохоронців.

Відповідно до Закону України "Про Національну поліцію", патрульні застосували вогнепальну зброю і поранили чоловіка.

У поліції стверджують, що правоохоронці викликали на місце події "швидку" і до її приїзду надавали першу медичну допомогу пораненому чоловікові. Потім медики більше години намагалися реанімувати нападника, але врятувати його життя не вдалося.