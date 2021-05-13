Американська делегація відвідала Приазов'я

15 мая 2021, 08:01

Вчора, 14 травня, відбувся візит представників Американської ради з питань зовнішньої політики до району проведення операції Об'єднаних сил, повідомляє прес-служба ООС.

Делегація відвідала Маріупольський загін морської охорони ДПС України, а під час виходу в море – пересвідчилась в присутності військових катерів РФ в акваторії Азовського моря.

В ході брифінгу представників Американської ради з питань зовнішньої політики ознайомили з безпековою ситуацією в районі проведення операції Об’єднаних сил.

В подальшому, іноземні гості ознайомилися із роботою контрольного пункту в’їзду-виїзду «Гнутове». Він є одним із семи КПВВ в районі проведення ООС та вимушено не працює в повній мірі через те, що російсько-окупаційні війська з протилежного боку блокують рух людей і транспорту.

Також представники американської делегації відвідали один із підрозділів Збройних Сил України, який виконує бойові завдання у стримуванні російської агресії поблизу Широкиного.

Побувавши неподалік лінії зіткнення, іноземні делегати на власні очі побачили наслідки «руського миру» на Приазов’ї, оцінили ситуацію на фронті та пересвідчились в присутності російських військ на Сході України.