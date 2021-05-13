Україна святкує День Європи

15 мая 2021, 09:09

У цей день традиційно проходить багато різних тематичних заходів у Києві та інших українських містах.

В Україні в суботу, 15 травня, відзначають День Європи - як день загальних цінностей і загальної історії всіх націй континенту.

Це свято відзначається в Україні на державному рівні з 2003 року згідно з указом президента Про День Європи кожну третю суботу травня, а в країнах Євросоюзу - 9 травня. Примітно, що Україна - єдина держава не член ЄС, в якійна державному рівні відзначається це свято.

В ЄС дата святкування 9 травня обрана на честь дати прийняття Декларації Шумана 9 травня 1950 року. Після Другої світової війни в Європі розпочалася гонка озброєнь. Французький міністр закордонних справ Шуман запропонував країнам об'єднатися і почати євроінтеграцію.

У цей день традиційно проходить багато різних тематичних заходів у Києві та інших українських містах.

Так, в Києві, незважаючи на карантин, будуть проведені гонки на електроскутерах, симфонічний концерт і виставки. Цього року свято присвячене Дунаю і розвитку вільного судноплавства на річці. Також до свята будуть проведені онлайн-заходи: конкурси, фотовиставки, культурні проекти, флешмоби. Заходи також будуть проводитися в інших українських містах.

До слова, з сьогоднішнього дня в Києві розпочинається сезон фонтанів, які будуть працювати до осені.