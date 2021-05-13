Криклій і Петрашко написали заяви про відставку: що відомо

15 мая 2021, 11:09

Заяви міністрів вже надійшли до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК із посиланням на власне джерело у провладній партії.

"Їх питання будуть розглянуті у вівторок на позачерговому (засіданні парламенту - ред.)", - повідомив співрозмовник видання.

За словами джерела, понеділок, 17 травня, фракція СН планує зібратися на засідання, щоб розглянути питання про їхню відставку, а також кандидатів на посади міністра інфраструктури і міністра розвитку економіки.

Цю інформацію РБК-Україна також підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. У Кабінеті міністрів та ВР також підтвердили, що міністри подали у відставку.

"До Ради надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія", - повідомила РБК-Україна прес-секретар спікера ВР Ольга Туній.

Крім того, нардеп від СН Юлія Грішина опублікувала фотографію заяви Криклія