Президент України вшанував пам’ять жертв політичних репресій

16 мая 2021, 08:56

У День пам’яті жертв політичних репресій було встановлено кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського до меморіального знака на в’їзді до Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Також було покладено квіти до братської могили та пам’ятного знака польських поховань на території заповідника.

«Тоталітарна система застосовувала варварські методи розправи, руйнуючи тисячі доль і перетворюючи тисячі людей на таборовий пил. Горезвісним символом цих злочинів є Биківнянський ліс на околиці Києва. Упродовж 1937-1941 років він був місцем таємного поховання жертв політичних репресій, закатованих і розстріляних НКВС у київських в'язницях», – зазначив Володимир Зеленський.

На думку істориків, кількість похованих в Биківнянському лісі може становити до 100 тисяч осіб.

«Пам’ятаючи це, сучасне покоління незалежних українців та Українська держава завжди ставитимуть захист життя, здоров’я, свободи й гідності кожної людини як найвищу цінність», – наголосив Глава держави.

«Вшановуємо сьогодні пам'ять кожного загиблого і схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло політичних репресій. Вічна їм пам'ять», – сказав Президент.