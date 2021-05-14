У Газі знищено будинок одного з лідерів ХАМАС

16 мая 2021, 08:10

У будинок Ях'ї Сінвара - військового лідера ХАМАС у секторі Газа і другої за значимістю людини в русі - влучила ракета.

Ізраїльські військові в ніч на неділю, 16 травня, запустили ракету в будинок лідера політичного бюро палестинського руху ХАМАС у секторі Газа Ях'ї Сінвара, повідомив телеканал Al Arabiya.

За наявною інформацією, в результаті атаки будинок був повністю зруйнований. Однак поки що невідомо, чи перебував у будівлі Сінвар.

Відзначимо, цей удар став відповіддю на відновлені обстріли Ізраїлю із сектора Газа.

Так, за даними радіостанції Donya Al Watan, з посиланням на представника бойового крила ХАМАС "Бригади Іззеддіна аль-Кассама" Абу Обейду, після півночі, після завершення оголошеного раніше двогодинного затишшя, бойовики запустили десятки ракет по ізраїльських містах Тель-Авів і Ашдод і їхньому передмістю.

Армія Ізраїлю, у свою чергу, завдала ударів у відповідь, жертвами яких, попередньо, стали троє жителів Гази.

За даними телеканалу, головною метою ударів ізраїльської армії по сектору Гази є лідери ХАМАС, а також будівлі, де зберігається військове обладнання або з яких завдаються удари по єврейській державі.

Як відомо, напередодні ВПС Ізраїлю зруйнували будинок заступника голови політбюро ХАМАС Халіла аль-Хайі, а 13 травня завдали удару по будинку глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії, якого у момент атаки в будівлі не було.