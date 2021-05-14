Укрпошта не може позбутися від бджіл, що ожили

16 мая 2021, 09:21

Раніше повідомлялося, що під час перевезення в машині Укрпошти загинули 8 млн бджіл, але на наступний день вони почали оживати. Тепер власник відмовляється їх забрати.

У відділенні Укрпошти в Іршаві на Закарпатті вже кілька днів залишаються ожилі бджоли, оскільки їх власник відмовляється їх забирати, пише ТСН у суботу, 15 травня.

У компанії говорять, що відправники тричі були в відділенні пошти і бачили живих бджіл, але забирати їх не хочуть.

"Оскільки в особистій комунікації бджолярі не реагують на прохання працівників компанії, Укрпошта публічно закликає відправників забрати бджолопакети і забезпечити належні умови утримання", - зазначили на пошті.