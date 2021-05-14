Російські окупанти обстріляли наші позиції з вогнеметів

17 мая 2021, 07:26

В смузі відповідальності одного з піхотних підрозділів оперативно тактичного угруповання «північ» російські окупаційні війська вдалися до вогневих провокацій із застосуванням реактивних піхотних вогнеметів РПВ «Джміль».

На наші позиції прилетіло три ракети від РПВ. Але на щастя обійшлося без жертв і поранених серед особового складу, повідомляється на сторінці угрупування у Фейсбук.

Вибух ракети вогнемету мав спричинити ще й сильну пожежу. В такий спосіб вони хотіли знищити бойові позиції наших військ.

Нагадаємо, що реактивний піхотний вогнемет РПВ «Джміль» — динамореактивний вогнемет одноразового застосування російського виробництва. Призначений для ураження відкритих вогневих точок, легкоброньованої та автомобільної техніки, знищення живої сили противника на відкритому просторі та у замкнених приміщеннях.

За фугасною дією РПВ «Джміль» на основні види цілей не поступається 122-152-мм артилерійським снарядам. Перебуває на озброєнні армій Росії, Білорусі, Казахстану.