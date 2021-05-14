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Понедельник, 17 мая 2021
19:06
У Польщі померла українка, яка у березні постраждала в аварії автобуса
10:19
АТОвці мітингували у Сєвєродонецьку: за що чи проти чого?
07:26
Російські окупанти обстріляли наші позиції з вогнеметів
Воскресенье, 16 мая 2021
10:11
В Ісландії виставили на продаж вулкан, що прокинувся
09:58
У Хмельницькій області батько "покарав" дітей розпеченою кочергою
09:21
Укрпошта не може позбутися від бджіл, що ожили
08:56
Президент України вшанував пам’ять жертв політичних репресій
08:10
У Газі знищено будинок одного з лідерів ХАМАС
Суббота, 15 мая 2021
23:40
Ківа назвав себе "справжнім вченим" і привітав колег з Днем науки
14:05
В Україні запускають центри вакцинації людей з листа очікування: перші відкриють у великих містах
11:09
Криклій і Петрашко написали заяви про відставку: що відомо
10:01
Україна готова запустити COVID-сертифікати з 1 липня, - МОЗ
09:09
Україна святкує День Європи
08:01
Американська делегація відвідала Приазов'я
07:25
У Чернігові патрульні під час виїзду на виклик застрелили чоловіка, який напав на них з ножем
Пятница, 14 мая 2021
13:36
В НСЗУ прозвітували про свою діяльність у 2020 році
13:10
Мастер-Шеф тихенько скиглить: до Румунії везли унікальний торт
13:05
Сольний концерт Всеволода Князя
12:13
Дівчинка Люцифер зі Швеції: пристрасті по-лисичанськи
11:18
Нові тарифи на вивіз сміття у Сєвєродонецьку: реакція громади
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Майа Берідзе: вона допомагає, але тепер потребує допомоги сама
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
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Региональные
17 мая 2021, 10:19
АТОвці мітингували у Сєвєродонецьку: за що чи проти чого?
Мітинг із вимогами до влади провели під стінами обласної адміністрації.
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