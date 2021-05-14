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Общественное мнение
Происшествия
17 мая 2021, 19:06

У Польщі померла українка, яка у березні постраждала в аварії автобуса

Постраждала українка, як сказали в міністерстві, перебувала на лікуванні в польському місті Отвоцк. Однак травми, які вона отримала під час аварії, виявилися смертельними.

"Громадянка, яка внаслідок аварії в Польщі 6 березня отримала важкі травми, перебувала на лікуванні в клініці реабілітаційної терапії в Отвоцку Мазовецького воєводства. Травми виявилися несумісні із життям", - заявили в МЗС.

У міністерстві додали, що українські консули нададуть рідним померлої необхідне сприяння у репатріації її тіла в Україну.

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