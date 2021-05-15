В районі проведення ООС відзначили день створення батальйону «Поліська Січ»

18 мая 2021, 07:09

Окремий мотопіхотний батальйон «Поліська Січ» сьогодні відзначає сьому річницю з дня свого створення. Перед входженням до складу Збройних Сил України ця військова частина була батальйоном територіальної оборони Житомирської області «Поліська Січ», повідомляє прес-служба ООС.

16 травня, військовослужбовців батальйону від імені командування ООС привітав начальник штабу – перший заступник командувача Об’єднаних сил генерал-майор Володимир Кидонь.

– Шановні офіцери, сержанти, солдати! Вітаю вас з сьомою річницею створення вашого рідного батальйону. Від імені Командувача Об’єднаних сил і від себе особисто бажаю всім здоров’я, удачі, наснаги та головне перемоги, яка буде за нами.

Адже ми виконуємо ту почесну місію, яка вважається правильною. Ми на своїй землі і жодного метра якої ми нікому не віддамо, – звертаючись до присутніх промовив начальник штабу – перший заступник командувача Об’єднаних сил генерал-майор Володимир Кидонь.

Командир окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка полковник Геннадій Шаповалов наголосив, що офіцери, сержанти і солдати окремого мотопіхотного батальйону в боях здобули свій вишкіл і відвагу, стали надійною військовою частиною, яка спроможна виконувати будь-які бойові завдання.

За сумлінне виконання службових обов’язків та захист територіальної цілісності України захисники держави були нагороджені відзнаками Командувача операції Об’єднаних сил.

Після офіційної частини на військовослужбовців та гостей заходу чекав святковий концерт.