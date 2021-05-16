18 мая 2021, 14:36

Шотландка озвучила біологічний факт про те, що чоловіки фізично сильніші за жінок, і зазнала критики.

Студентка з Шотландії Ліза Кіо засумнівалася в правомірності участі трансгендерів у жіночих змаганнях і потрапила в скандал. Одногрупники поскаржилися на неї керівництву Університету Абертай, і тепер жінці загрожує дисциплінарне стягнення, пише Daily Mail.

Лізі 29 років, вона мати двох дітей і вивчає право на останньому курсі. Під час відеосемінарів про гендерний фемінізм Кіо висловила стурбованість щодо участі транс-жінок в змішаних бойових мистецтвах.

Вона заявила, що жінка, у якої тестостерон присутній в організмі 32 роки, буде генетично сильнішою від середньостатистичної жінки.

"У жінок інша анатомія, жінки не так фізично сильні, як чоловіки. Є вагіна - вітаємо, ти жінка! Немає вагіни - вибач", - зазначила Ліза.

Після дебатів на студентку посипався шквал образ з боку одногрупників. Її звинуватили в сексизмі, а висловлювання вважали "образливими" і "дискримінаційними".

На тлі скарг на адресу Кіо керівництво навчального закладу почало дисциплінарний розгляд.

"Я думала, що це жарт. Я думала, що університет не буде переслідувати мене за використання мого законного права на свободу слова", - наголосила Ліза.

За словами студентки, вона не збиралася нікого ображати, а всього лише "виклала свої щирі погляди".

"Я не була злою, трансфобною або образливою. Я констатувала базовий біологічний факт", - додала Кіо.