Внаслідок обстрілів в Газі загинули понад 150 терористів - ЦАХАЛ

18 мая 2021, 15:03

Під час нічних авіаударів Армія оборони Ізраїлю знищила близько 15 км підземних тунелів ХАМАС.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявляє, що станом на минулу ніч під час боїв у секторі Газа було знищено понад 150 бойовиків-терористів, в основному з ХАМАС, пише The Times of Israel.

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, керованого ХАМАС, в ході бойових дій було вбито щонайменше більш ніж 200 палестинців, в тому числі понад 50 неповнолітніх та 30 жінок.

"Станом на ніч понеділка серед убитих були понад 120 членів ХАМАС і більш як 25 - членів Палестинського ісламського джихаду. Ще кілька бойовиків терористів, ймовірно, були вбиті за ніч", - заявив офіційний представник ЦАХАЛ Хідаї Зільберман.

Він додав, що під час нічних авіаударів Армія оборони Ізраїлю знищила близько 15 км підземних тунелів ХАМАС в місті Газа і Хан-Юнісі.