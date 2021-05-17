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Общественное мнение
Общество
18 мая 2021, 14:12

Зеленський про депортацію татар: Працюємо, щоб повернути Крим

Україна робить усе, щоб повернути анексований Крим. Так День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу прокоментував Президент Володимир Зеленський в Twitter.

"77 років тому все кримськотатарське населення було депортовано з Криму. Через це вони втратили приблизно 50% людей. Сім років тому Крим був окупований Росією. Україна робить все, щоб захистити права скривджених там і повернути півострів. Ось чому ми започаткували Кримську платформу", - написав Зеленський.

У свою чергу, глава МЗС Дмитро Кулеба сьогодні заявив, що влада працює над тим, щоб в світі депортацію кримських татар у 1944 році визнали геноцидом.

"Міністерство закордонних справ системно працює над визнанням цього злочину сталінського режиму, і тому сьогодні я користуюся нагодою, щоб ще раз звернутися до світової спільноти із закликом засудити цей злочин тоталітарного комуністичного режиму і визнати депортацію тим, чим вона насправді була - геноцидом кримськотатарського народу", - сказав Кулеба.

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