Ізраїль завдав ударів по будинках п'яти командирів ХАМАС

18 мая 2021, 09:31

2Вночі 62 ізраїльських винищувачі скинули 110 керованих снарядів на 65 військових об'єктів ХАМАС.

Армія оборони Ізраїлю в ніч на вівторок, 18 травня, завдала ударів по п'яти будинках командирів ХАМАС в Секторі Гази. Про це повідомила прес-служба ЦАХАЛ.

"У Секторі Гази провели удари по п'яти домах командирів ХАМАС. Їх використовували в терористичних цілях, деякі були командними штабами", - йдеться в повідомленні. Водночас військові перехопили безпілотник, який наблизився до кордону країни з Йорданією. Відзначається, що минулого тижня десятки ізраїльських літаків бомбили об'єкти ХАМАС. "Винищувачі і БПЛА в четвертий раз завдали ударів по системі тунелів терористичної організації ХАМАС на півночі Сектора Гази. Під час авіаудару 62 винищувачі вразили 65 терористичних цілей з використанням 110 одиниць керованого озброєння", - йдеться в заяві. У ЦАХАЛ підрахували, що з 10 травня із Сектора Гази випустили 3 440 ракет, 500 снарядів впали в самому анклаві, близько 90% перехопила система ППО Залізний купол.

Поміж тим Армія оборони Ізраїлю показала, як використовує тактику скидання вибухових пакетів на дахи цивільних будинків з метою попередити, що незабаром здійснюватимуть авіаудар. "Дивіться, як ЦАХАЛ вистукує по даху, щоб вивільнити будинок перед тактичним ударом по силах внутрішньої безпеки ХАМАС в північній частині Гази", - підписано ролик.