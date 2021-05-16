Негода знеструмила вісім населених пунктів

18 мая 2021, 10:08

Також в Херсонській області були пошкоджені покрівлі 107 будівель, а у Вінницькій - підтопило вісім дворів.

Негода залишила без електроенергії вісім населених пунктів в Дніпропетровській і Херсонській областях, в останній також пошкоджені покрівлі 107 будівель. Про це у вівторок, 18 травня, повідомили в прес-службі ДСНС.

"Станом на 7.00 18 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 8 населених пунктів в 2 областях, а саме Дніпропетровська - 7 і Херсонська - 1", - сказано в ранковому зведенні на сайті відомства у вівторок.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, в Херсонській області 17 травня на території Каховського, Бериславського та Скадовського районів у результаті погіршення погодних умов (гроза, шквали та пориви вітру) пошкоджено покрівлі 107 будівель (96 приватних будинків, 3 школи, 2 ДНЗ, 2 амбулаторії, 3 будівлі сільських рад і 1 будинок культури).

"Жертв і постраждалих немає. Підрозділи ДСНС не залучалися", - зазначили рятувальники.

У Вінницькій області 17 травня в місті Жмеринка в результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення 8 дворів. Для відкачування води від ДСНС залучалося 8 осіб та 3 одиниці техніки. Роботи завершені.