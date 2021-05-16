Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия
18 мая 2021, 13:02

У Карпатах знову випав сніг

Карпати в травні засипало снігом. В Україні очікується погіршення погоди - град і шквальний вітер.

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно і йде сніг. Температура повітря в Карпатах нуль градусів, повідомляє прес-служба Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

"Станом на 7:30 18.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Вітер південно-західний, південно-східний 3-4 м/с. Температура повітря 0°С", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що в Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про погіршення погодних умов в Україні.

Вдень у вівторок, 18 травня, очікуються грози, крім областей на півночі країни. Місцями град і шквальний вітер 15-20 м/с - це перший рівень небезпеки, жовтий.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: