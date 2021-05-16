18 мая 2021, 13:02 У Карпатах знову випав сніг Карпати в травні засипало снігом. В Україні очікується погіршення погоди - град і шквальний вітер. На горі Піп Іван Чорногірський хмарно і йде сніг. Температура повітря в Карпатах нуль градусів, повідомляє прес-служба Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста. "Станом на 7:30 18.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Вітер південно-західний, південно-східний 3-4 м/с. Температура повітря 0°С", - йдеться в повідомленні. Додамо, що в Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про погіршення погодних умов в Україні. Вдень у вівторок, 18 травня, очікуються грози, крім областей на півночі країни. Місцями град і шквальний вітер 15-20 м/с - це перший рівень небезпеки, жовтий. Твитнуть Загрузка... Загрузка...