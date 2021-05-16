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Общественное мнение
Политика
18 мая 2021, 13:51

Україна стала ближче до укладення "промислового безвізу" - Мінекономіки

Експерти ЄС представили звіт, згідно з яким Україна рухається до "промислового безвізу" впевнено, системно і планомірно.

Українська законодавча база має високу відповідність з базою Євросоюзу, цей етап є вагомим на шляху до укладення "промислового безвізу". Про це свідчить перший офіційний звіт попередньої оціночної місії ЄС, повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Ми стали ще на один важливий крок ближче до укладення "промислового безвізу". Перший звіт експертів місії ЄС з високою позитивною оцінкою відповідності нашої нормативно-законодавчої бази до бази ЄС - це дійсно зелене світло для подальших важливих етапів", - наголосив міністр економіки Ігор Петрашко.

За його словами, країна до "промислового безвізу" рухається впевнено, системно і планомірно. До того ж, зазначив Петрашко, вперше за багато років пройшла комплексна оцінка всіх документів, необхідних для укладення угоди.

Фахівці оцінили рівень транспозиції кожного з 80 нормативних актів ЄС, впровадження яких буде необхідно для укладення угоди щодо "промислового безвізу".

Зазначається, що 67 документів застосували законодавчі акти ЄС належним чином, а щодо 13 документів робота триває. Щодо шести з них надані проекти відповідних нормативних актів ЄС.

Експерти ЄС дали відповідні рекомендації, визначили питання, необхідні для врегулювання на стадії підготовки до укладення угод, а також зробили висновок, що національна інфраструктура якості працює на основі норм і принципів ЄС.

Тепер починається оцінка роботи інституцій, що є ще одним етапом до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції ("промислового безвізу").

У найближчий місяць почнеться комплексний аудит роботи всіх інститутів у сфері технічного регулювання.

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