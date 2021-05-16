У СБУ прокоментували обшуки в будинку, де живе Кличко

18 мая 2021, 14:10

Служба проводить низку обшуків в рамках справи щодо фальсифікованих нафтопродуктів, в тому числі в будинку, де живе Кличко.

СБУ підтвердила слідчі дії в будинку в центрі Києва, де живе мер Віталій Кличко, але до нього обшуки не мають відношення. Про це у вівторок, 18 травня, повідомив прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко, пише УП.

"Обшуки у мера Києва Віталія Кличка СБУ не проводить. Співробітники ГУ СБУ із боротьби з корупцією та організованою злочинністю, із залученням спецпідрозділу ЦСО "А", проводять обшуки в рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів. Вони відбуваються відразу в декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Віталій Кличко. Деталі цієї спецоперації ми повідомимо пізніше", - повідомив Дехтяренко.

Він наголосив, що жодного відношення до самого Кличка обшуки не мають.