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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
19 мая 2021, 11:17

В Україні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію т/з тепер нових зразків

Кабмін затвердив нові бланки

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