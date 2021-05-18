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Среда, 19 мая 2021
15:15
На Луганщині поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину
14:06
В м. Сєвєродонецьку поліцейські встановили жінку, яка пограбувала неповнолітню
13:15
На Волині СБУ викрила схему ввезення "євроблях" за хабарі
12:36
Завтра Зеленський дасть прес-конференцію: в ОП назвали час та місце
11:48
У Лисичанську відсвяткували День Музейництва
11:41
Українці будуть евакуйовані із Сектора Газа - МЗС
11:17
У Канаді випробовують першу рослинну COVID-вакцину
11:17
В Україні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію т/з тепер нових зразків
10:10
Польща буде вакцинувати українських заробітчан
09:38
Україну мають намір накрити "Залізним куполом"
09:08
У Сєвєродонецьку дитина підірвалась на боєприпасі
08:58
На Україну чекають кадрові перестановки
08:27
День Сурка у Лисичанську або як мекнути на понад 100 000 штрафу
07:59
СБУ заблокувала "реабілітаційний центр", який організував трудове рабство
07:34
Військова контррозвідка СБУ викрила колишнього бойовика у Збройних Силах України
07:10
Степанов пояснив, чому Україна не отримала вакцини від Moderna
07:00
За рік смертність в Україні зросла на третину
Вторник, 18 мая 2021
20:22
"Луганськ, Донецьк - це Україна": прем’єрка Естонії відвідала КПВВ у Станиці Луганській
18:25
Нардепи відправили Степанова у відставку
18:09
Техногенна катастрофа у Лисичанську? Бути чи ні?
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Персона
Майа Берідзе: вона допомагає, але тепер потребує допомоги сама
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Региональные
19 мая 2021, 11:48
У Лисичанську відсвяткували День Музейництва
Святкування відбулось без гостей, через пандемію.
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