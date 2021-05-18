У Канаді випробовують першу рослинну COVID-вакцину

19 мая 2021, 11:17

Препарат виробляється за допомогою генно-модифікованих рослин і містить вірусоподібні частки.

У Канаді вчені створили вакцину від коронавірусу, що складається з вірусоподібних частинок рослинного походження. Препарат вже пройшов першу фазу клінічних випробувань, повідомляє Nature Medicine.

Зазначається, що група канадських вчених в галузі молекулярної біології розробила першу вакцину проти коронавірусної хвороби, яка проводиться за допомогою генно-модифікованих рослин.

За інформацією видання, створений дослідниками медичний засіб є набором з вірусоподібних частинок, які складаються з фрагментів оболонки коронавірусу.

Ефективність препарату перевірили на групі з 200 добровольців у віці від 18 до 49 років, в Монреалі і Квебеку.

Результати дослідження показали, що вакцина не викликала серйозних побічних ефектів, крім втоми в одного з учасників дослідження. Її ефективність буде з'ясовуватися на наступних етапах випробувань.