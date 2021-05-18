Українці будуть евакуйовані із Сектора Газа - МЗС

19 мая 2021, 11:41

Спільно з усіма причетними сторонами, а також міжнародними партнерами вживаються заходи, спрямовані на організацію евакуації громадян України із сектора Газа.

Посольство України в Ізраїлі початло організацію евакуації українців, які перебувають в зоні бойових дій у Секторі Газа. Про це у вівторок, 18 травня, повідомляється на сторінці Посольства у соцмережі Facebook.

"Президент України Володимир Зеленський доручив уряду, прем'єр-міністру, МЗС і спеціальним службам організувати повернення громадян України на Батьківщину із Сектора Газа, де триває ескалація збройного протистояння. Зараз Посольством спільно з усіма причетними сторонами, а також нашими міжнародними партнерами вживаються заходи, спрямовані на організацію евакуації громадян України із Сектора Газа", - йдеться в повідомленні.

Дипломати уточнюють, що громадянам України, які опинилися в зоні конфлікту, а також потребують допомоги в поверненні додому, необхідно звернутися до відділення Посольства України в Ізраїлі при Палестинській Національній Адміністрації за телефоном: +972-59-969-95-61 або на електронну пошту pm_ps@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський доручив евакуювати українців із сектора Газа. З проханням про евакуацію звернулися понад сто громадян України, які проживають в зоні конфлікту в секторі Газа