Завтра Зеленський дасть прес-конференцію: в ОП назвали час та місце

Прес-конференція президента України Володимира Зеленського відбудеться завтра у Києві. Місцем проведення обрали ДП "Антонов", зазначають в ОП.
Так, президент зустрінеться із журналістами о 12:00. Представників ЗМІ почнуть пускати на територію заводу з 10:30.
На акредитацію журналістам дали чотири години - її проводитимуть до 15:00 19 травня.
Прес-конференція транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента українською та англійською мовами.
Раніше стало відомо, що Зеленський 20 травня проведе прес-конференцію за підсумками дворіччя каденції.