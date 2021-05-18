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Общественное мнение
Криминал
19 мая 2021, 13:15

На Волині СБУ викрила схему ввезення "євроблях" за хабарі

Прикордонник за гроші "допомагав" завозити "євробляхи" в Україну. До схеми він залучив і інших людей.

Начальник одного з відділів Державної прикордонної служби України за гроші сприяв безперешкодному ввезенню в країну автомобілів з іноземною реєстрацією. За одне авто фігуранти отримували до однієї тисячі доларів, повідомляє прес-служба СБУ.

"Для реалізації злочинного наміру, військовослужбовець залучив громадян України, які підшукували "клієнтів" і виступали як посередники. В результаті роботи даної схеми зловмисники отримували від 600 до 1000 доларів США неправомірної вигоди тільки за один транспортний засіб", - йдеться в повідомленні.

Одного з фігурантів було затримано правоохоронцями під час отримання хабара в розмірі трьох тисяч доларів. Загальна сума документованої неправомірної вигоди становила 4,2 тисячі доларів, зазначили в СБУ.

Зараз проводяться першочергові слідчі дії та перевіряється інформація про причетність до протиправної схеми інших співробітників Держмитслужби.

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