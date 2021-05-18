В м. Сєвєродонецьку поліцейські встановили жінку, яка пограбувала неповнолітню

19 мая 2021, 14:06

18 травня до поліції м. Сєвєродонецька надійшло повідомлення місцевої мешканки про те, що 17 квітня поблизу однієї з багатоповерхівок по вул. Новікова невідома жінка штовхнула її 8-річну доньку та відібрала сумку.

Відпрацьовуючи отриману від заявниці інформацію, правоохоронці встановили свідків події, а за наданим описом і саму жінку, яка вчинила злочин.

Викрита у скоєнні грабежу 74-річна жінка перебуває на обліку у лікаря-психіатра. Наразі, в рамках кримінального провадження, за процесуального керівництва прокуратури, проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії.

За даним фактом розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 186 КК України «Грабіж».