На Луганщині поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину

19 мая 2021, 15:15

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який побив свого знайомого та полишив на березі оз. Кривеньке м. Сєвєродонецька. Наразі підозрюваний у вчиненні злочину затриманий в порядку ст. 208 КК України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Вчора, до поліції м. Сєвєродонецька надійшло повідомлення медиків про госпіталізацію з тілесними ушкодженнями невідомого чоловіка.

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами, правоохоронці встановили, що постраждалий – 29-річний мешканець смт. Борівське напередодні ввечері, разом зі своїм 33-річним односельцем рибалили на оз. Кривеньке.

На підґрунті вживання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого 33-річний чоловік спричинив тілесні ушкодження своєму колезі, та залишивши його лежати на березі, пішов додому.

Наступного дня кривдник повернувся на місце сварки і побачивши, що його жертва без тями та потребує допомоги, зателефонував до швидкої. Наразі потерпілий у тяжкому стані знаходиться у лікарні м. Сєвєродонецька.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Під процесуальним керівництвом прокуратури триває досудове слідство.