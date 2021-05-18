У Німеччині виявили восьмиметровий тунель, що веде до банку

19 мая 2021, 16:18

На одній з парковок у Німеччині виявили довгий тунель, який веде до банку Volksbank. Довжина підземного лазу близько 8 метрів. Про це повідомляє видання Spiegel.

Тунель виявили в місті Шпенґе.

Передбачається, що лаз спорудили зловмисники, щоб здійснити пограбування.

Підземний лаз виявили завдяки просіданню ділянки на парковці. Спочатку думали, що ґрунт дає усадку через воду.

Тож будівельники почали ремонтувати проблемну ділянку і виявили лаз шириною в 1 метр.

ЗМІ повідомляють, що початок тунелю веде від трансформаторної підстанції. Водночас про вірогідних грабіжників поки нічого невідомо