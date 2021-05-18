У Житомирі продавали ковбасу з частинами щура

19 мая 2021, 16:26

Житель Житомира Олег Гаврилов купив у магазині ковбасу, яка виявилася з частинами щура. Він пообіцяв, що виробник понесе відповідальність за виробництво такого продукту. Про це чоловік написав на своїй сторінці у Facebook.

"Це просто якась ганьба! Перепрошую за мат у відео, але тут інакше ніяк. Це реальна жесть! Я військовий, бачив у своєму житті багато, повірте мені, але ковбасу зі щурячими лапами - вперше таке бачу", - емоційно написав у соцмережі Гаврилов.

Він зазначив, що продукт виготовила фірма Гармаш. Ковбаса була придбана в магазині.

"Нас на фронті таким лайном не годували, я вам клянусь. Я просто в шоці, це ж за кого вони нас мають???... Ви за це понесете відповідальність, даю вам слово", - зазначив військовослужбовець.

Він також закликав користувачів не купувати ковбасні вироби цієї фірми.