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Общественное мнение
Криминал
19 мая 2021, 07:59

СБУ заблокувала "реабілітаційний центр", який організував трудове рабство

Служба безпеки України заблокувала роботу так званого "реабілітаційного центру" в Херсонській області. У ньому утримувалися люди в трудовому рабстві,. повідомляють в відомстві.

Керівником центру був пастир однієї з місцевих церков.

Повідомляється, що пастир разом зі своїм спільником заманював алко - і наркозалежних громадян нібито на курс лікування і реабілітації. Замість терапії пацієнти безкоштовно працювали на організаторів. Встановлено, що в так званому реабілітаційному центрі перебувало до 80 осіб з інших регіонів України, в тому числі з окупованого Криму.

Їх залучали до господарських робіт на будівництві.

В ході обшуків на території "реабілітаційного центру" правоохоронці вилучили документацію на осіб, які проходили "лікування"; списки "хворих"; бланки центру; інші докази протиправної діяльності.

У рамках кримінального провадження за ч.2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

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