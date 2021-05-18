У Сєвєродонецьку дитина підірвалась на боєприпасі

19 мая 2021, 09:08

В м. Сєвєродонецьку в результаті вибуху, попередньо сигнального патрону, постраждала дитина

18 травня, близько 17-Ї години, на спец лінію «102» надійшло повідомлення, що на дитячому майданчику по вул. Енергетиків стався вибух, в результаті якого 9-річна дівчина отримала тілесні ушкодження.

На місце події негайно прибули правоохоронці, які обмежили доступ до майданчику інших осіб, бо за попередньою інформацією вибухонебезпечних предметів було декілька.

Наразі на місці події працюють слідчі, оперативники та експерти-вибухотехніки. Проведення першочергових дій курує керівництво ГУНП в Луганській області.

Вже встановлені ще два аналогічних патрони, які знаходились у кущах та на лавці.

На даний час відомо, що вказані небезпечні предмети знайшли хлопці, які проживають у цьому ж дворі, на смітнику та заховали їх у кущах, а постраждала дівчинка їх знайшла.

Зараз дівчинці надається допомога у лікарні міста, в неї діагностовано розсічення брови.

Наразі слідчі разом з прокуратурою вирішують питання щодо кваліфікації події, тривають невідкладні слідчі заходи.