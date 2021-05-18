19 мая 2021, 09:38

Останні події в Ізраїлі довели необхідність наявності такої системи протиракетної оборони в країні, пояснив Таран.

Міноборони розглядає можливість придбання системи протиракетної оборони на зразок Залізного купола, повідомив Міністр оборони України Андрій Таран під час свого візиту на Мотор Січ.

Як пояснив Таран, останні події в Ізраїлі довели необхідність наявності такої системи протиракетної оборони в країні.

"Залізний купол - один з кращих зразків протиракетної оборони, але це лише складова, одна із складових частин протиракетної оборони. Ще в минулому році ми почали певні дії зі створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливість придбання чогось на кшталт Залізного купола", - сказав він.

Також українській армії передали три комплекти лопастей для Мі-24 виробництва "Мотор Січ". Міністерство оборони розраховує до 30-ї річниці Незалежності України отримати ще шість комплектів.

"Освоєння технологій і розробка металевих лопатей несучого гвинта вертольотів типу Мі-8 та Мі-24 є особливо важливим напрямом робіт, виконуваних ВАТ "Мотор Січ". Такими технологіями володіють лічені країни. Зараз реалізується наступний етап освоєння замкнутого циклу виробництва вертольотів в Україні, що дозволить уникнути залежності від Росії", - підсумував Таран.