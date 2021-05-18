Польща буде вакцинувати українських заробітчан

19 мая 2021, 10:10

На прикордонних переходах в Підкарпатському воєводстві бажаючим потрапити до Польщі українцям пропонуватимуть вакцинуватися.

Українських заробітчан, які будуть направлятися в Польщу, мають намір вакцинувати від коронавірусної інфекції на польсько-українському кордоні. Про це у вівторок, 18 травня, повідомляє Wirtualna Polska.

Видання уточнює, що це буде вакцина Johnson&Johnson.

"Ми вже щодня виловлюємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу в Польщу, теж повинні бути вакциновані, що посилить наш захист", - заявив професор Станіслав Мазур, керівник медичного центру Medyk в Жешуві.