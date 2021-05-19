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Общественное мнение
Происшествия
20 мая 2021, 06:57

Ізраїль піддався третьому за тиждень обстрілу з території Лівану

Чотири ракети були випущені по Ізраїлю з території півдня Лівану. Це стало третім таким обстрілом менш ніж за тиждень, повідомляє AFР.

Ракети були запущені з району Сур. Однак хто несе за це відповідальність, співрозмовник агентства не уточнив.

Ізраїль відповів артилерійським вогнем. За інформацією ізраїльських військових, одну ракету вдалося перехопити за допомогою системи протиповітряної оборони, три інших, судячи з усього, впали в незаселених місцях. Повідомлень про постраждалих при обстрілі не надходило.

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