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Четверг, 20 мая 2021
13:03
В Одесі невідомий вистрілив у вікно кабінету голови райсуду
12:42
Екс-глава Укравтодору став міністром інфраструктури
12:21
Прес-конференція Зеленського: онлайн-трансляція
12:00
СБУ проводить навчання в Одеській області
11:34
Вірастюк визнаний обраним нардепом, а ЄС схвалив відкриття кордонів для вакцинованих туристів: новини за 19 травня
10:45
В Україні затримали двох найвпливовіших "злодіїв у законі", - поліція
10:34
Команда ІРТИ побувала у Щастинській лікарні, по якій цілили бойовики на початку війни
10:28
Харків'яни відповіли, кого бачать наступником Кернеса
09:55
У Чорному морі виявили прив'язані до каменів трупи дельфінів - соцмережі
09:18
Повернення в'язниці за брехню в декларації: комітет ВР підтримав посилення відповідальності
08:59
"Подарунок Путіну": у Сенаті США розкритикували рішення щодо Nord Stream 2
08:26
Українець Романчук став чемпіоном Європи з плавання
07:59
Вибухи в Чехії: доповідь про причетність РФ пролежала без уваги Земана десять днів
07:36
При ВЦА Сєвєродонецька створено Молодіжну раду
07:34
Держдеп підтвердив припинення санкцій проти Nord Stream 2 AG. США приймуть інші заходи
06:57
Ізраїль піддався третьому за тиждень обстрілу з території Лівану
Среда, 19 мая 2021
16:26
У Житомирі продавали ковбасу з частинами щура
16:18
У Німеччині виявили восьмиметровий тунель, що веде до банку
15:15
На Луганщині поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину
14:06
В м. Сєвєродонецьку поліцейські встановили жінку, яка пограбувала неповнолітню
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Персона
Майа Берідзе: вона допомагає, але тепер потребує допомоги сама
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
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20 мая 2021, 07:36
При ВЦА Сєвєродонецька створено Молодіжну раду
Хто увійшов до складу МР - в сюжеті
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Происшествия
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