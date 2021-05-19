СБУ проводить навчання в Одеській області

Співробітники Служби безпеки встановили блокпости. Правоохоронці шукають "терористів" і перевіряють транспорт.
В Одеській області службовці Служби безпеки України проводять навчання. Встановлено блокпости, за легендою шукають терористів. Про це в четвер, 20 травня, повідомляє Думская.
Зазначається, що блокпости стоять в районі Григорівки, Нових Біляр, повороту на порт Південний. Правоохоронці також перевіряють транспорт.
У СБУ раніше повідомляли, що навчання проходитимуть на території всієї області протягом 20-21 травня.
Місцевих жителів попередили, що навчання відбудуться в умовах, максимально наближених до реальних. Під час масштабних тренувань в окремих районах області можливе тимчасове введення особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд особистих речей і автомобілів.