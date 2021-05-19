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Общественное мнение
Общество
20 мая 2021, 12:00

СБУ проводить навчання в Одеській області

Співробітники Служби безпеки встановили блокпости. Правоохоронці шукають "терористів" і перевіряють транспорт.

В Одеській області службовці Служби безпеки України проводять навчання. Встановлено блокпости, за легендою шукають терористів. Про це в четвер, 20 травня, повідомляє Думская.

Зазначається, що блокпости стоять в районі Григорівки, Нових Біляр, повороту на порт Південний. Правоохоронці також перевіряють транспорт.

У СБУ раніше повідомляли, що навчання проходитимуть на території всієї області протягом 20-21 травня.

Місцевих жителів попередили, що навчання відбудуться в умовах, максимально наближених до реальних. Під час масштабних тренувань в окремих районах області можливе тимчасове введення особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд особистих речей і автомобілів.

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