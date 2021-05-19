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Общественное мнение
Криминал
20 мая 2021, 13:03

В Одесі невідомий вистрілив у вікно кабінету голови райсуду

Кульовий отвір у віконному склі робочого кабінету голови суду виявили після вихідних.

Робочий кабінет голови Приморського районного суду Одеси Сергія Кічмаренка був обстріляний невідомим. Відкрито кримінальне провадження, повідомляє УНІАН.

Отвір від кулі виявили в склі кабінету після вихідних, розповів суддя-спікер із кримінальної спеціалізації суду Віктор Іванов.

На місце події викликали поліцію. Правоохоронці оглянули вікно, опитали співробітників.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 377 (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) КК України.

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