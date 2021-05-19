В Одесі невідомий вистрілив у вікно кабінету голови райсуду

Кульовий отвір у віконному склі робочого кабінету голови суду виявили після вихідних.
Робочий кабінет голови Приморського районного суду Одеси Сергія Кічмаренка був обстріляний невідомим. Відкрито кримінальне провадження, повідомляє УНІАН.
Отвір від кулі виявили в склі кабінету після вихідних, розповів суддя-спікер із кримінальної спеціалізації суду Віктор Іванов.
На місце події викликали поліцію. Правоохоронці оглянули вікно, опитали співробітників.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 377 (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) КК України.