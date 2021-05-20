Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Региональные
20 мая 2021, 19:40

Професору СНУ ім. В. Даля призначено довічну державну стипендію

Указом Президента України Володимира Зеленського № 194/2021 довічну державну стипендію як видатному діячу науки призначено професору кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Марату Глікіну, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Він – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, голова Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертаційних робіт у СНУ ім. В. Даля.

Марат Глікін є автором двох монографій, понад 700 наукових публікацій, із них 24 авторських свідоцтва, понад 30 патентів та понад 25 наукових публікацій, що входять до наукометричної бази Scopus.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: