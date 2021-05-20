20 мая 2021, 19:40 Професору СНУ ім. В. Даля призначено довічну державну стипендію Указом Президента України Володимира Зеленського № 194/2021 довічну державну стипендію як видатному діячу науки призначено професору кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Марату Глікіну, повідомляє прес-служба ЛОДА. Він – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, голова Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертаційних робіт у СНУ ім. В. Даля. Марат Глікін є автором двох монографій, понад 700 наукових публікацій, із них 24 авторських свідоцтва, понад 30 патентів та понад 25 наукових публікацій, що входять до наукометричної бази Scopus. Твитнуть Загрузка... Загрузка...