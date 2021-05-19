Держдеп підтвердив припинення санкцій проти Nord Stream 2 AG. США приймуть інші заходи

20 мая 2021, 07:34

Адміністрація Джо Байдена призупиняє санкції проти оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG і його глави Маттіаса Варніга. Рішення відповідає "інтересам Сполучених Штатів".

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає сайт Держдепу.

За словами Блінкена, в доповіді Держдепу вказані чотири судна, п'ять організацій і одна людина, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", в тому числі компанія-оператор проекту і її глава. Держсекретар підкреслив, що проти зазначених у доповіді осіб і судів будуть введені санкції, якщо їх не призупинять.

"Я вирішив, що відмова від застосування санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніга і посадових осіб Nord Stream 2 AG відповідає національним інтересам Сполучених Штатів", - зазначив Блінкен.

При цьому глава американського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що США "продовжать протидіяти завершенню цього проекту".

Кореспондент телеканалу CBS Іна Руффіні опублікувала скани доповіді Держдепартаменту, де вказані чотири судна і чотири організації, проти яких США мають намір ввести санкції. При цьому опубліковані документи підтверджують, що Держдеп вніс до списку компанію Nord Stream 2 AG і її генерального директора Маттіаса Варніга, проте дія санкцій щодо них відразу припиняється.