На Луганщині побились народні обранці

20 мая 2021, 17:23

На Білокуракінщині поліція розслідує два факти нанесення тілесних ушкоджень депутатам

19 травня до поліції смт Білокуракіне надійшло одразу два повідомлення від депутатів окремих політичних сил селищної ради про те, що на сесії між ними виник конфлікт, який завершився спричиненням тілесних ушкоджень.

Виїздом на місце події поліцейські попередньо встановили, що знаходячись у одному з кабінетів адміністративної будівлі Білокуракінської ОТГ під час суперечки між 36- річним чоловіком та 63-річною жінкою виник конфлікт, який переріс у бійку в результаті якої обидва депутати отримали тілесні ушкодження.

Наразі потерпілі отримали постанови на проходження судово-медичної експертизи для встановлення характеру та ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

В рамках відкритих кримінальних проваджень за ст. 125 КК «Умисне легке тілесне ушкодження» під процесуальним керівництвом прокуратури триває досудове слідство.