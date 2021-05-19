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Общественное мнение
Политика
20 мая 2021, 07:59

Вибухи в Чехії: доповідь про причетність РФ пролежала без уваги Земана десять днів

Секретна доповідь про вибухи у Врбетице у 2014 році пролежала на столі президента Чехії Мілоша Земана десять днів. У документі повідомлялося про причетність російських спецслужб до диверсії.

Про про це повідомляє журнал Deník N.

Доповідь надійшла до Земана 7 квітня, тоді ж її отримали і деякі члени уряду, пише видання.

Але 26 квітня, виступаючи з телезверненням до громадян, президент заявив, що ознайомився зі звітом контррозвідки лише 17 квітня, коли прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш і перший віце-прем'єр і глава МВС повідомили йому про заплановану висилку 18 російських дипломатів.

"Як з'ясував Deník N, президент говорив правду. Повідомлення від Служби безпеки та інформації було доставлено до президента 7 квітня, проте Земан його не прочитав", - пише видання.

Як повідомлялось, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.

До вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

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