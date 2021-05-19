"Подарунок Путіну": у Сенаті США розкритикували рішення щодо Nord Stream 2

20 мая 2021, 08:59

Держдеп США надав Конгресу звіт про компанії та судна, що беруть участь в Nord Stream 2. Однак рішення адміністрації не вводити санкції проти оператора проекту є як мінімум помилковим.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Комітету Сенату США з міжнародних справ.

У заяві також вказується, що адміністрація США витратила на подання звіту про компанії, залучені в Nord Stream 2, більше часу, ніж має бути. При цьому підкреслюється - таке її рішення стало "подарунком Путіну", що потенційно послабить важелі американської сторони під час запланованої зустрічі президентів США і РФ.

Відзначається, що адміністрація віддає пріоритет німецьким і російським інтересам, а не інтересам США союзників в Центральній, Східній і Північній Європі.

"Рішення адміністрації скасувати санкції, введені проти компанії Nord Stream 2 AG і її генерального директора Маттіаса Варніга, посилаючись на національні інтереси США, є помилковим. Адміністрація, схоже, припускає, що якимось чином це відповідає інтересам Сполучених Штатів - дозволити завершення цього російського проекту зловмисного впливу", - повідомив старший член комітету сенатор Джим Ріш.

Раньше представник Держдепартаменту США Джаліна Портер заявила, що Вашингтон все ще має намір використовувати всі доступні дипломатичні інструменти, щоб зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Зазначимо, 18 травня портал Axios писав, що відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.