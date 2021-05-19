Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
20 мая 2021, 10:28

Харків'яни відповіли, кого бачать наступником Кернеса

За результами опитування серед харків'ян наступним мером вони бачать представника партії покійного мера Геннадія Кернеса - секретаря міськради, який наразі виконує обов'язки міського голови, Ігоря Терехова, повідомляє КМІС.

Деталі: Якщо не вказувати суб’єкт висування, серед запропонованого соціологами переліку кандидатів на середину травня 2021 року найбільшу підтримку серед харків'ян має Ігор Терехов – за нього проголосували б 36,5% тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

На другому місці – Михайло Добкін, якого підтримують 21,5% серед тих, хто визначився.

Крім того, секретар міськради, який зараз виконує обов'язки міського голови, очолив місцевий рейтинг довіри.

Так, Терехову довіряють 47% опитаних. Баланс його довіри-недовіри плюсовий і складає більше 11%.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: