Вчені виявили новий коронавірус, яким собаки заражають людину

21 мая 2021, 09:07

Вчені зі США і Малайзії встановили факти зараження людини від собак невідомим раніше коронавірусом. Про це в п'ятницю, 21 травня, з посиланням на дослідження вчених повідомляє РИА Новости.

Зазначається, що ще в 2018 році вчені проаналізували мазки з носа більше 300 пацієнтів, які лікувалися від пневмонії в Малайзії. У восьми з них, сім з яких - діти, був виявлений раніше невідомий ​​коронавірус, який вчені назвали CCoV-HuPn-2018.

В опублікованому дослідженні вчені повідомили, що коронавірус CCoV-HuPn-2018, який раніше інфікував тільки собак, став заражати людей. Ще не відомо, чи може вірус передаватися від людини до людини і як імунітет людей може з ним впоратися.

"Зараз ми не бачимо причин очікувати нової пандемії від цього вірусу, але я не можу відкидати, що він ніколи в майбутньому не викличе стурбованість", - заявила Анастасія Власова, одна з вчених, які займалися дослідженням, з Університету штату Огайо. Текст наводиться на сайті університету.

Зазначається, що у собак, які заражені цим коронавірусом, відзначалися проблеми з шлунково-кишковим трактом. У людей цих симптомів не було, але відзначалися симптоми, схожі на ті, які виникають при респіраторних захворюваннях. При цьому всі вісім пацієнтів, у яких виявили цей коронавірус, вилікувалися і були виписані з лікарні через чотири-шість днів.