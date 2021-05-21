Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Криминал
21 мая 2021, 11:59

Суд у Канаді назвав терактом атаку на український літак в Ірані

Суд прийняв таке рішення, спираючись на думки двох експертів, один з яких дійшов висновку, що іранській стороні було відомо, що повітряне судно є цивільним літаком.

"Позивачі встановили, що, збивши (літак) рейсу 752, відповідачі (Іран) здійснили теракт, це являє собою терористичну діяльність", - заявив суддя Едвард Белобаба.

Boeing 737" Міжнародних Авіаліній України " зазнав аварії 8 січня через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. В результаті загинули 176 осіб. Пізніше влада Ірану зізналася, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: