Суд у Канаді назвав терактом атаку на український літак в Ірані

21 мая 2021, 11:59

Суд прийняв таке рішення, спираючись на думки двох експертів, один з яких дійшов висновку, що іранській стороні було відомо, що повітряне судно є цивільним літаком.

"Позивачі встановили, що, збивши (літак) рейсу 752, відповідачі (Іран) здійснили теракт, це являє собою терористичну діяльність", - заявив суддя Едвард Белобаба.

Boeing 737" Міжнародних Авіаліній України " зазнав аварії 8 січня через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. В результаті загинули 176 осіб. Пізніше влада Ірану зізналася, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.