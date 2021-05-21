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Пятница, 21 мая 2021
17:01
"Суд" у Криму засудив українця Яцкіна до 11 років суворого режиму
16:34
Молдова відновлює роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною
15:59
Під судом у справі Медведчука стались сутички
15:24
Нацрада анулювала ліцензію «Ланета» у двох містах
14:57
Контррозвідка СБУ викрила російського агента
14:00
Верховний Суд виправдав екс-начальника оперативного штабу АТО Назарова у справі про катастрофу Іл-76
13:18
У Сватівському районі поліцейські встановлюють обставини ДТП, внаслідок якої загинула жінка
13:13
СБУ завершила досудове розслідування щодо командира Чорноморського флоту РФ: у 2014 році він блокував українських воїнів у Севастополі
12:49
Через підрив на боєприпасі дівчинки у Сєвєродонецьку проводять позапланові заняття з мінної безпеки
11:59
Суд у Канаді назвав терактом атаку на український літак в Ірані
11:36
Перемир'я Ізраїлю і ХАМАС зберігається
11:26
Без звільнення Ситника: у Раді мають намір ухвалити новий закон про НАБУ
11:22
Європейські авіакомпанії відновлюють рейси до Ізраїлю
10:59
В Україні почав скорочуватися приріст COVID
10:38
Вакцину Pfizer дозволили зберігати за плюсової температури
10:23
У Луїзіані під час повені загинули п'ятеро людей
10:09
В Україні стартувало ЗНО-2021
09:30
Прикордонники Латвії виявили вісьмох українців з підробленими COVID-тестами
09:07
Вчені виявили новий коронавірус, яким собаки заражають людину
08:34
Переможці міського етапу "Сокіл" (Джура) отримали свої призи
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Персона
Майа Берідзе: вона допомагає, але тепер потребує допомоги сама
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
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21 мая 2021, 08:34
Переможці міського етапу "Сокіл" (Джура) отримали свої призи
Хто візьме участь у обласних змаганнях - в матеріалі.
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