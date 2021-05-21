21 мая 2021, 12:49 Через підрив на боєприпасі дівчинки у Сєвєродонецьку проводять позапланові заняття з мінної безпеки Як поводити себе із підозрілими предметами - в сюжеті. Твитнуть Загрузка... Загрузка...